Мошенники убедили москвичку уехать из города и потребовали у ее сына 6 млн рублей

Жительница Москвы поверила мошенникам и уехала в Нижегородскую область в то время, как «похитители» потребовали у ее сына выкуп. Об этом рассказал Telegram-канал 112.

С 59-летней женщиной связались мошенники. Россиянка последовала их указаниям и самостоятельно уехала из столицы под Нижний Новгород, в село Дивеево, расположенное в 430 километрах от ее квартиры.

Пострадавшую убедили в том, что к делу привлекли ФСБ, и попросили ее не говорить с близкими из-за опасности разглашения секретной информации. Ее сын в это время получил известие о похищении матери. От мужчины также потребовали 6 млн руб. за данные о ее местонахождении. Злоумышленники знали, что не так давно москвичка продала недвижимое имущество в области и хранила вырученные денежные средства на банковском счету своего ребенка.

В итоге он решил сам заняться расследованием исчезновения родительницы и выяснил, что перед ним она взяла на работе отпуск за свой счет и купила новую сим-карту.

«Я подписку писала о неразглашении. Они говорили, что никому не сообщайте, снимите деньги, картой не пользуйтесь. Но проколы у меня были, конечно. Поэтому так и произошло», — поделилась подробностями лже-похищения жертва аферистов, убежденная на его момент в своем многомиллионном долге и готовящемся на нее покушении.

Ранее пенсионерка из Перми взяла кредит и уехала в Екатеринбург по указанию мошенников.