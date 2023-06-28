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Собянин рассказал подробности о новой ветке в метро Москвы

Собянин утвердил план участка Троицкой линии метро от «Коммунарки» до «Кедровой»

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки будущего участка Троицкой линии столичного метрополитена между станциями «Коммунарка» и «Кедровая». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам мэра, длина нового отрезка пути — 9,3 километра. Участок будет состоять из станций «Сосенки», «Летово», «Десна» и «Кедровая». Первые три из них будут наземными.

Также Собянин сообщил, что появление метро на этих участках облегчит транспортную доступность для 680 тысяч человек, теперь они смогут добираться до пункта назначения на 25-30 минут быстрее.

Ранее сообщалось, что Собянин предложил жителям столицы выбрать цвета для Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро.

В апреле стало известно, что в 2028 году на кольцевой ветке метро может появиться новая станция «Суворовская».

Станция будет расположена между «Новослободской» и «Проспектом Мира». Станция была спроектирована в 50-х годах под названием «Площадь Коммуны». На «Суворовской» будет обустроена пересадка на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской ветки подземки.

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