Студентка из Москвы запила антидепрессанты энергетиком и попала в больницу в день экзамена

В Москве госпитализировали студентку, принявшую антидепрессанты вместе с энергетиком в ночь перед экзаменом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, девушка сильно переживала из-за важного экзамена и решила повторить всю теорию. Чтобы не прерывать учебный процесс, студентка пила энергетические напитки, но ее волнение лишь усиливалось.

Тогда пострадавшая решила выпить антидепрессанты, на которые у нее имелся рецепт врача. Вскоре она ощутила ухудшение самочувствия и обратилась к медикам, ее доставили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

В настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей.

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