Жителям Херсонской области, пострадавшим из-за прорыва Каховской ГЭС, выплатили 60 млн рублей для компенсации утерянного имущества, сообщает ТАСС.

«Единовременная материальная помощь выплачена 6 023 жителям Херсонской области в общем объеме более 60 млн рублей», — рассказал источник в экстренных службах.

На данный момент, из 8,3 тыс. эвакуированных в пунктах временного размещения остаются почти 1,6 тыс. жителей региона.

Ранее общее число погибших в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС и прорыва воды увеличилось до 48, были обнаружены тела еще двух человек.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской гидроэлектростанции в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины.