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Певец из Якутии оскорбил прохожего из-за внешнего вида и спровоцировал драку

В Якутске пьяная компания друзей певца Оленова напала на мужчину и избила его

Якутский певец оскорбил незнакомца из-за внешнего вида и спровоцировал нападение. Как пишет Sakhaday, компания артиста жестоко избила не понравившегося им мужчину.

Инцидент произошел ночью 27 июня на улице Короленко в столице Якутии.

Группа из трех мужчин и двух женщин гуляла по центру города, будучи в состоянии алкогольного опьянения, и увидела поблизости случайного прохожего. Инициатором конфликта, по данным источника, стал якутский певец Евгений Оленов. Он неоднократно оскорбил незнакомца. Как рассказал изданию сам пострадавший, артисту не понравился его внешний вид: рубашка в полоску, обувь и стрижка.

«Конечно, я пошел разбираться, почему он так себя ведет. Я пытался его успокоить беседой. И вроде Евгений уже успокоился, как появились его друзья и окружили», — прокомментировал ситуацию потерпевший.

Судя по видео с камеры наблюдения, удары кулаком и ногами наносил ему только один человек. По словам пострадавшего, этим занимался приятель музыкального исполнителя. Злоумышленник повалил его на землю и нанес удары по лицу руками и ногами. В конце концов девушки, сопровождавшие агрессивных молодых людей, попросили прекратить избиение.

Ранее уральские школьницы избили свою сверстницу на парковке торгового центра и попали на видео.

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