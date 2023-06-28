Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвича задержали во Внуково за провозку наркотиков

Shot: прилетевшего из Тбилиси в Москву задержали с наркотиками во Внуково

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В московском аэропорту задержали россиянина, вернувшегося из Грузии с наркотиками. Информация об этом появилась в Telegram-канале Shot.

Инцидент, по данным источника, произошел на таможенном пункте аэропорта »Внуково».

Пассажир, прилетевший из Тбилиси в Москву рейсом авиакомпании «Азимут», привез с собой марихуану, а также ее смесь с табаком и тетрагидроканнабинолом. Запрещенные вещества весом всего около грамма обнаружили при проверке сотрудники таможни.

Москвича задержали правоохранители. Вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела решается в настоящее время.

Ранее в Пулково остановили пассажирку, прилетевшую из Дубая с часами Cartier и браслетом Bvlgari.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях