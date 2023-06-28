Москвича задержали во Внуково за провозку наркотиков

В московском аэропорту задержали россиянина, вернувшегося из Грузии с наркотиками. Информация об этом появилась в Telegram-канале Shot.

Инцидент, по данным источника, произошел на таможенном пункте аэропорта »Внуково».

Пассажир, прилетевший из Тбилиси в Москву рейсом авиакомпании «Азимут», привез с собой марихуану, а также ее смесь с табаком и тетрагидроканнабинолом. Запрещенные вещества весом всего около грамма обнаружили при проверке сотрудники таможни.

Москвича задержали правоохранители. Вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела решается в настоящее время.

Ранее в Пулково остановили пассажирку, прилетевшую из Дубая с часами Cartier и браслетом Bvlgari.