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Россиянин выпал из окна автобуса на повороте

В Якутске пассажир автобуса выпал из окна на повороте

В Якутске произошел необычный инцидент, когда пассажир вывалился из окна автобуса на повороте. Видео этого происшествия было опубликовано в социальных сетях и вызвало широкий резонанс, пишет РИА Новости.

На записи видно, как автобус, двигаясь с довольно высокой скоростью по пустой дороге, входит в поворот, и внезапно из окна выпадает человек, а за ним следуют оконное стекло и его вещи. Очевидцы обратились в скорую помощь и сообщили о падении пассажира из автобуса. В результате проведенной проверки выяснилось, что 38-летний водитель автобуса ПАЗ 320302-08, двигаясь по улице Мерзлотная, при повороте направо на территорию Института Мерзлотоведения имени П. И. Мельникова не очень хорошо справился с управлением, что привело к падению пассажира из салона транспортного средства.

Пострадавший, 60-летний мужчина, получил незначительные травмы и ссадины, ему назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время проводится административная проверка данного происшествия. Представители республиканского отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) подтвердили информацию о происшествии и добавили, что мужчина, к счастью, избежал серьезных повреждений. Они выразили надежду, что подобные случаи будут предотвращены в будущем и безопасность пассажиров будет обеспечена на должном уровне.

Ранее в Иркутске ребенок выпал из машины во время движения.

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