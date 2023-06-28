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Врачи отложили операцию выпавшей из окна пятилетней дочери погибшей певицы Кутуровой

Врачи пока не будут проводить операцию выпавшей из окна 5-летней дочери певицы Кутуровой

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Елизавета Кутурова/VK

Пятилетней дочери бывшей участницы группы «Росичи» Елизаветы Кутуровой, выпавшей вместе с матерью из окна многоэтажного дома, пока не будет проводится операция, сообщает издание StarHit.

За жизнь маленькой Эряны врачи продолжают вести борьбу. На протяжении двух недель девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. 26 июня ее состояние улучшилось. Она была переведена из реанимации в обычную палату. Рядом с ней постоянно находится ее отец.

Эряна уже в состоянии самостоятельна принимать пищу. В настоящее время врачи не планируют проводить операцию, так как состояние ребенка должно стабилизироваться.

Ранее сообщалось, что певица Елизавета Кутурова выпала с 10-го этажа. Вместе с артисткой из окна выпала ее пятилетняя дочь. Сначала из окна выпала дочь исполнительницы, ее доставили в реанимацию. После девочки и сама 34-летняя Кутурова выпала с 10-го этажа — она погибла на месте.

Следственным комитетом по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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