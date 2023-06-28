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Владелец разбившегося на Сахалине вертолета не сможет совершать коммерческие перевозки

Суд на Сахалине запретил владельцу разбившегося вертолета коммерческие перевозки

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Виталий Аньков/РИА Новости

Суд запретил индивидуальному предпринимателю, которому принадлежал вертолет Robinson-44, разбившийся зимой 2023 года с туристами на борту на Сахалине, заниматься коммерческими перевозками. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Согласно информации ведомства, в суд обратился транспортный прокурор по Сахалину. Он потребовал признать незаконной деятельность индивидуального предпринимателя по коммерческой перевозке пассажиров.

«Основанием для направления иска послужили результаты проверки исполнения законодательства в сфере безопасности полетов в связи с падением перевозившего пассажиров к горе «Пик Чехова» вертолета «Robinson 44» и гибелью двух человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд установил, что у предпринимателя не было сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок. В результате суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора.

Ранее ТАСС сообщало, что на Сахалине родственница приехала к ребенку погибшей пассажирки при крушении вертолета Robinson и забрала мальчика в Хабаровск.

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