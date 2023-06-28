У берегов Приморья и Японии произошли землетрясения магнитудой около 6

По данным РИА Новости, произошло землетрясение магнитудой 6 баллов у берегов Приморья. Однако оно было неощутимым и произошло на большой глубине в море, южнее Находки. Специалисты отметили, что это расстояние было достаточно далекое от берега — около 150 километров от Находки.

Представитель регионального информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами не подтвердил, других землетрясений не было зафиксировано.

Также землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано севере Японии, пишет ТАСС. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился у южного побережья острова Хоккайдо на глубине примерно 480 км под океанским дном.

Угроза также цунами не объявлялась.