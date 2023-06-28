Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Магазины в России смогут бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

«Известия»: магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты с истекшим сроком годности

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Российским магазинам могут предоставить возможность раздавать продукты с истекающим сроком годности всем желающим. Соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс России подготовлен фракцией ЛДПР, об этом написала газета «Известия».

В проекте закона предлагается отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности в случае, если их отдают бесплатно людям.

Парламентарии отметили, что в нынешнее время из-за текущего законодательства торговым сетям невыгодно заниматься такой благотворительностью, так как право не платить налоги они имеют только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности. При этом законодатели хотят из списка товаров исключить продукты детского и диетического питания и алкоголь.

Инициативу уже поддержали крупнейшие ритейлеры РФ и профильные комитеты Государственной думы. Законодательная новелла направлена на отзыв в правительство.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях