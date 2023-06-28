Магазины в России смогут бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

Российским магазинам могут предоставить возможность раздавать продукты с истекающим сроком годности всем желающим. Соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс России подготовлен фракцией ЛДПР, об этом написала газета «Известия».

В проекте закона предлагается отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности в случае, если их отдают бесплатно людям.

Парламентарии отметили, что в нынешнее время из-за текущего законодательства торговым сетям невыгодно заниматься такой благотворительностью, так как право не платить налоги они имеют только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности. При этом законодатели хотят из списка товаров исключить продукты детского и диетического питания и алкоголь.

Инициативу уже поддержали крупнейшие ритейлеры РФ и профильные комитеты Государственной думы. Законодательная новелла направлена на отзыв в правительство.