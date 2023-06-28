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В результате обрушения жилого дома в Египте погибли девять человек

Число погибших при обрушении 13-этажного жилого дома в Александрии достигло девяти

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AlHadath/Twitter

В результате обрушения 13-этажного жилого дома в египетском городе Александрия погибли девять человек, сообщает газета «Аль-Ахрам».

Дом находился на улице Сиди-Бишр в районе Монтаза. По имеющейся информации, еще четверо жильцов получили травмы. На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Предположительно, под обломками еще могут находиться люди.

По данным издания, причиной обрушения стало то, что на последнем этаже дома, несмотря на вынесение решения о его сносе, проводились строительные работы. В результате этого здание разрушилось, расколовшись вертикально на две половины.

Прокуратурой Александрии принято решение о задержании владельца последнего этажа и подрядчика, проводившего строительные работы. Им предъявлены обвинения в непредумышленных убийствах и ведении незаконного строительства.

Ранее сообщалось, что в центре Стамбула рухнул расселенный пятиэтажный жилой дом. Здание находилось в центральном районе турецкого мегаполиса Каракёй.

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