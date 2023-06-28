Украинские пограничники задержали архиерея УПЦ из-за российских номеров в телефоне

Украинские пограничники задержали митрополита канонической Украинской православной церкви, а затем передали его в Службу безопасности (СБУ). Об этом сообщает Союз православных журналистов Украины.

Во время проверки телефона правящего архиерея Криворожской епархии митрополита Ефрема (Кицая) было обнаружено, что он заполнен номерами российских абонентов и, кроме того, содержал данные об «антиукраинской деятельности.

Украинские пограничники также выяснили, что митрополит является противником создания «независимой поместной церкви» на Украине. Они сообщили, что передали архиерея сотрудникам СБУ для «дальнейшего душевного разговора».

Ранее сообщалось, что раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), находящийся в селе Белогородка Киевской области. Храм Архистратига Михаила был занят раскольниками при открытой поддержке полицейских и членов местной территориальной обороны. Отмечается, что никто из участников захвата не был привлечен к ответственности. При этом задержанные прихожане УПЦ будут подвергнуты штрафам.