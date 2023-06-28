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Планета за год лишилась тропических лесов площадью с европейскую страну

Мэрилендский университет: за 2022 год территория тропических лесов сократилась на 10%

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В совместном отчете Института мировых ресурсов и Мэрилендского университета сообщается о сокращении площади тропических лесов на 10% в 2022 году по сравнению с прошлым годом. Общая потеря составила 4,1 миллиона гектаров, что соответствует территории Швейцарии. Это привело к выбросу 2,7 гигатонн углекислого газа.

Бразилия стала лидером по количеству сокращения покрова тропических лесов, где темпы утраты в 2022 году возросли на 15%, в основном в районе реки Амазонки. Республика Конго заняла второе место по потерям, а также было обнаружено стремительное сокращение тропических лесов в Гане и Боливии. Однако Индонезия и Малайзия сумели сохранить темпы потерь лесов на исторически низком уровне.

Специалисты отмечают, что территория уничтожения тропических лесов продолжает увеличиваться, несмотря на Декларацию Глазго по лесам и землепользованию, подписанную 145 странами в 2021 году, в которой они обязались до конца десятилетия сократить потери лесов до нуля.

Ранее Биологи в лесах Эквадора обнаружили вид цветов Gasteranthus extinctus, который считался вымершим с начала 1980-х.

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