Названы главные причины, почему предприниматели открывают социальный бизнес

Главный мотив, который движет предпринимателями, принимающими решение об открытии социального бизнеса, — это желание реализовать определенную идею — помочь людям, привить любовь к спорту, отучить от вредных привычек. Это показало исследование экспертов группы ЦИРКОН по заказу фонда «Наше будущее», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, за пять лет, с 2018 по 2023 год, доля таких социальных предпринимателей значительно выросла — с 70 до 92%.

Кроме того, стало больше не только идейных бизнесменов, но и тех, кто таким образом стремится к независимости (с 70 до 79%), пытается удовлетворять общественные потребности через максимизацию собственной прибыли (с 47 до 58%), достичь финансового успеха (с 52 до 58%) или повысить авторитет в обществе (с 39 до 56%). При этом доля людей, которые хотят тем самым решить свои личные проблемы, снизилась — с 53 до 43%.

Эмпатия отличает 57% социальных предпринимателей России. Далее идут те черты, которые «работают» на активную самореализацию и самоактуализацию. Это целеустремленность и инициативность (56%), вера в свою идею (48%), ориентация на себя и свои силы (по 47%).

Ранее Подмосковье обновило рекорд по числу социальных предпринимателей.