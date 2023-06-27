Семья обманутой пенсионерки провела расследование и установила личность мошенника

Семья пенсионерки, у которой мошенники обманным путем забрали деньги, провела собственное расследование. Им удалось установить личность одного из злоумышленников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, неизвестные позвонили 74-летней женщине на домашний телефон. Они представились сотрудниками Центробанка, полиции и ФСБ и заставили пенсионерку отдать им 350 тыс. рублей. Злоумышленники запретили кому-либо рассказывать об этом.

Потерпевшая не выдержала и рассказала обо всем дочери на следующий день. Женщина поняла, что ее мать стала жертвой мошенников, поэтому отключила ей телефон и собиралась идти в полицию. Неожиданно к ним пришел курьер, который передал пенсионерке телефон. Злоумышленники отругали женщину и попытались снова выманить у нее деньги.

Неизвестного мужчину увидела дочь женщины. Она попыталась закрыть дверь и отказалась отдавать телефон. Тогда мужчина напал на семью пенсионерки, однако, увидев сопротивление, сбежал. В квартире он также оставил смарт-часы. Дочь потерпевшей увидела на их экране уведомление, благодаря чему она узнала данные транспортного средства злоумышленника. Владея этой информацией, ей также удалось найти его фотографии.

Со всеми доказательствами члены семьи отправились в полицию. По их словам, сотрудники правоохранительных органов не спешат браться за расследование.

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