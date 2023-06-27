В Амурской области 10-летний мальчик пропал в глухой тайге

В районе реки Малый Урил, в глухой тайге, пропал десятилетний ребенок. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Амур» в официальном Telegram-канале.

В поселок Архара уже выехали поисковики. Они планируют с помощью параплана осмотреть местность. Ситуация осложняется тем, что до места пропажи мальчика можно добраться только на вездеходе. Сейчас ребенок находится один в тайге под проливным дождем.

У мальчика светлые волосы и серо-голубые глаза. В момент пропажи на нем была надета красная ветровка.

Как сообщил Telegram-канал Shot, мальчик отправился в лес вместе с отцом и братом, чтобы поохотиться. В какой-то момент школьник отошел от родственников и пропал. Они не смогли его найти, после чего отец сообщил о произошедшем в МЧС.

Ребенка ищут полицейские, кинологи с собаками, спасатели и волонтеры.

Ранее в Екатеринбурге пропал шестилетний ребенок.