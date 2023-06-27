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В Стокгольме мужчина на самокате выстрелил в двух прохожих

В Стокгольме неизвестный самокатчик расстрелял двоих мужчин, они в больнице

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Shutterstock

На севере Стокгольма неизвестный мужчина на самокате выстрелил в двух местных жителей. Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел 27 июня 2023 года около 16:30. Прибывшие на место полицейские обнаружили двух пострадавших с огнестрельными ранениями. Мужчины были в сознании и могли разговаривать.

На место происшествия отправили несколько подразделений полиции, бригаду скорой помощи и вертолет. Одного пострадавшего отправили в больницу по земле, а второго — по воздуху. Врачи не считают их ранения опасными для жизни.

По предварительным данным, один из пострадавших мужчин имеет связь с преступной группировкой.

Полицейские осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. На основе полученной информации, а также с помощью кинологов с собаками, им удалось задержать двух подозреваемых.

Ранее во Владивостоке четыре человека пострадали во время стрельбы на улице.

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