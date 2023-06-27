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На Украине предупредили о риске срыва отопительного сезона

Ассоциация городов Украины: свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Подготовка к отопительном сезону на Украине находится под угрозой срыва. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации городов Украины (АГУ).

«Количество обращений муниципалитетов в кабинет министров Украины о компенсации разницы в тарифах растет», — указывается в публикации.

Согласно данным организации, на этот момент в правительство республики обратились 36 общин, в которых проживают свыше пяти млн человек.

В АГУ пояснили, что отсутствие компенсации разницы в тарифах, сниженный уровень расчетов за коммунальные услуги, последствия российских ударов, принудительное конфискация материальных средств поставщиками газа со счетов предприятий теплоснабжения делают невозможным подготовку к отопительному сезону в 2023 году.

Ранее глава Нацкомиссии Украины Константин Ущаповский заявил, что в обозримом будущем тарифы на электроэнергию в стране могут вырасти вдвое. По его словам, повышение ставок для предприятий и домохозяйств необходимы для качественного восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры и тщательной подготовки к следующему отопительному сезону.

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