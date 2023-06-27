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В Нью-Йорке мужчина бросил в мэрию пиццу из-за ограничения использования дровяных печей

Художник забросал мэрию Нью-Йорка пиццей из-за ограничения использования дровяных печей

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Scott LoBaido/Twitter

Активист и художник Скотт Лобайдо бросил несколько пицц в мэрию Нью-Йорка. Мужчина пошел на такой поступок в качестве протеста против ограничения печей, которые работают на угле и дровах. Об этом сообщило издание Fox News.

Инцидент произошел 26 июня 2023 года. Лобайдо считает, что Нью-Йорк — ничто без пиццы. По словам активиста, меры по сокращению выброса углекислого газа уничтожают малый бизнес, поскольку сейчас многие пиццерии будут вынуждены заплатить городу тысячи долларов за ремонт печей, чтобы они соответствовали новым стандартам. Владельцы ресторанов вынуждены устанавливать специальные фильтры, а также нанимать инженера для регулярной проверки выбросов углекислого газа.

По мнению чиновников, новые меры коснутся не более 100 заведений. При этом их владельцы ведут переговоры с правительством, чтобы правила были применимы только к тем печам, которые были установлены после выхода закона.

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