Политолог рассказал о роли президентов РФ и Белоруссии в урегулировании ситуации с мятежом

Мирное урегулирование попытки военного мятежа — беспрецедентный случай, история знает не так много примеров, когда действующей легитимной власти удалось мирно договориться с мятежниками и разрешить конфликт. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Комментируя выступление президента России Владимира Путина перед подразделениями Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, военный эксперт отметил, что несмотря на уже озвученные главой государства в ходе его обращения к гражданам России 26 июня слова благодарности в адрес военнослужащих и силовиков, верховный главнокомандующий решил лично поблагодарить тех, кто проявил себя в обеспечении порядка.

Таким образом, считает Андрей Клинцевич, глава государства показал единство с воинством России.

Кроме того, как отметил эксперт, президент решил лично раскрыть представителям силовых ведомств характер принятых им решений.

По словам Клинцевича, как правило, организаторы мятежа «сжигают все мосты» и обагряют себя кровью, «после чего уже не готовы идти на попятную».

«В тяжелейших условиях для страны, благодаря предпринятым усилиям со стороны руководителей российских спецслужб и президентов двух стран возникшую ситуацию удалось разрешить мирно, и это подарок российскому народу», — считает эксперт.

Он выразил согласие со словами президента, назвавшего российских летчиков настоящими героями страны, отдавших свои жизни для защиты Отечества и его жителей.

«Летчики знали, что рискуют, что у мятежников было свое ПВО, но не дрогнули и выполнили свой долг», — сказал Клинцевич.

Он также добавил, что несмотря на попытки Запада расколоть страну, российское общество объединилось вокруг действующего президента.

«Российское общество получило вакцину единства. Мятежники оказались в полном вакууме и игнорировании. Они рассчитывали, что к ним будут присоединяться, но этого не произошло», — заявил Клинцевич.

Он также подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил особый характер союзных отношений между странами».

«Союзное государство России и Белоруссии — это реально действующее объединение стран, чьи интересы взаимоувязаны, и Александр Лукашенко это продемонстрировал», — добавил глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

27 июня президент России Владимир Путин выступил перед военными и правоохранителями, участвовавшими в пресечении попытки мятежа 24 июня, и поблагодарил их за стойкость и слаженные действия.