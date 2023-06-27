Мать жестоко задушенной студентки Пехтелевой узнала ее убийцу на фото из зоны СВО

Мать студентки Веры Пехтелевой, которая была задушена своим бывшим парнем, узнала, что убийца, вероятно, сейчас воюет в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам матери девушки Оксаны Сергеевны, Владислав Канюс, которого приговорили к 17 годам строгого режима, прислал своему другу фотографии в камуфляже и с оружием, в окружении других бойцов. Снимки вскоре попали к подруге убитой девушки, которая и показала их матери студентки.

Как пишет Baza, женщина отправила запрос во ФСИН по Новосибирской области, где Канюс должен отбывать наказание. Ей ответили, что 28 апреля молодой человек убыл «в распоряжение» управления по Ростовской области, и в настоящий момент его местоположение точно неизвестно.

14 января 2020 года 23-летняя Вера Пехтелева пришла в общежитие, чтобы забрать вещи у своего бывшего молодого человека, которым являлся Владислав Канюс. Он начал избивать девушку и нанес ей не менее 56 ударов. Потерпевшая была избита и порезана, у нее был сломан нос и получена черепно-мозговая травма. Затем Канюс задушил девушку шнуром от утюга.

В июле 2022 года 25-летнего Канюса признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и незаконном лишении человека свободы. Свою вину молодой человек не признал и отказывался сотрудничать со следствием. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы.