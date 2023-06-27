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В Краснодаре металлический забор упал на мужчину и припаркованные автомобили

В Краснодаре строительные леса упали на металлический забор, который рухнул на прохожего

В Краснодаре строительные леса упали на металлический забор. Из-за этого конструкция рухнула на припаркованные автомобили и проходящего мужчину. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичный Краснодар».

Инцидент произошел 27 июня 2023 года на улице Бабушкина. Пострадавшему мужчине понадобилась помощь врачей, его госпитализировали.

Как сообщила пресс-служба УМВД по городу Краснодару в официальном Telegram-канале, прохожий является автовладельцем. По предварительным данным, мужчина припарковал свою машину и вышел на тротуар. После этого на него упал забор.

Металлическая конструкция повредила четыре припаркованных транспортных средства.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее бетонная плита рухнула на Mercedes-Benz и Toyota в Кривоколенном переулке в Москве.

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