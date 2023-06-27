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РЕН ТВ узнал об изъятии более 12 млн руб. из центра ЧВК «Вагнер» в Петербурге

РЕН ТВ: из центра ЧВК «Вагнер» в Петербурге изъяли награды и более 12 млн рублей

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Из центра ЧВК «Вагнер» на Зольной улице в Санкт-Петербурге изъяли награды участникам спецоперации на Украине, дроны, а также более 12 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, обыски в центре проводились в рамках расследования уголовного дела о вооруженном мятеже.

Как информировал источник «РЕН ТВ», следователи также обнаружили компоненты системы взлома радиосвязи, части от противотанковой управляемой ракеты, магазины для пулемета, очки дополненной реальности, несколько коробок с дронами и миниробота, функцию которого выяснить не удалось.

Ранее куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова предупреждала о том, что мошенники используют завершившийся мятеж главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, чтобы организовать фейковые сборы донатов в поддержку мятежников. Она также отметила, что распространяются фишинговые ссылки, которые устанавливают на смартфоны приложения, позволяющие злоумышленникам пользоваться банковскими приложениями пострадавших.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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Мятеж Пригожина
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