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Психолог объяснила, как помочь ребенку определиться с профессией

Психолог Ивойлова: родителям стоит обратить внимание на образ жизни ребенка, если они хотят помочь ему выбрать профессию

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Большинство выпускников после школы не могут определиться с профессией, которую они хотели бы освоить, поэтому родителям можно помогать своим детям в этом выборе. О том, как это сделать, Life рассказала детский клинический психолог, системный семейный терапевт Татьяна Ивойлова.

По ее словам, важно определиться, что для вашего ребенка важнее — самореализация, престижность, высокий доход, перспективность развития, популярность или иные составляющие. Также важно обратить внимание на образ жизни при профессии, указала эксперт.

«Здесь необходимо учитывать график, в котором человеку предстоит работать: некоторые профессии могут быть удаленными или иметь гибкий график работы, в других же необходимо присутствие в офисе — и строгий график является обязательным. Есть профессии, которые подразумевают переезд в другой регион или активные перемещения», — объяснила Ивойлова.

Помимо этого, важно узнать, готов ли ребенок развиваться в выбранной профессии и повышать квалификацию, если это потребуется. Психолог также порекомендовала ознакомиться с некоторыми профессиями, например, на мастер-классах или днях открытых дверей.

«Чтобы определиться с выбором будущей профессии, можно обратиться за помощью к профессионалам — психологам, нейропсихологам», — добавила она.

Эксперты помогут ребенку пройти профориентацию и узнать свой ведущий тип интеллекта и «психологический портрет», что может повлиять не только на профессиональную деятельность, но и на всю жизнь.

До этого сообщалось, что дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Ариела в свои 11 лет уже запустила собственное дело и зарабатывает порядка 15-18 тыс. рублей в неделю. Она делает бьюти-боксы, в которые собирает косметику и другие вещи.

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