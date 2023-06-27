Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Казахстане мужчина решил опалить барана и получил ожоги

112: в Байконуре мужчина получил ожоги, случайно опалив свое тело вместо туши барана

close
100%
Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

В Байконуре, Казахстан, местный житель получил ожоги после взрыва газового баллона. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

На своем подворье 56-летний мужчина планировал опалить тушу барана с помощью газового баллона. Во время процедуры устройство неожиданно взорвалось, причинив вред здоровью казахстанца.

Местному жителю понадобилась экстренная помощь врачей, его госпитализировали. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги лица и рук.

Ранее в Таловском районе Воронежской области подросток забрался на вагон поезда ради фото. Неожиданно его сильно ударило током.

Бригада скорой медицинской помощи доставила подростка в лечебное учреждение на санитарном вертолете. Врачи диагностировали у школьника 40% ожогов поверхности тела. Его состояние оценивается как тяжелое. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. Подросток лежит в реанимационной палате ожогового отделения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях