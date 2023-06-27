В Казахстане мужчина решил опалить барана и получил ожоги

В Байконуре, Казахстан, местный житель получил ожоги после взрыва газового баллона. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

На своем подворье 56-летний мужчина планировал опалить тушу барана с помощью газового баллона. Во время процедуры устройство неожиданно взорвалось, причинив вред здоровью казахстанца.

Местному жителю понадобилась экстренная помощь врачей, его госпитализировали. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги лица и рук.

Ранее в Таловском районе Воронежской области подросток забрался на вагон поезда ради фото. Неожиданно его сильно ударило током.

Бригада скорой медицинской помощи доставила подростка в лечебное учреждение на санитарном вертолете. Врачи диагностировали у школьника 40% ожогов поверхности тела. Его состояние оценивается как тяжелое. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. Подросток лежит в реанимационной палате ожогового отделения.