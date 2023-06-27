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В Краснодарском крае шестерых юношей подозревают в похищении и пытках знакомого

Shot: на Кубани шестеро юношей похитили и пытали знакомого за стукачество

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В поселке Белозерный, Краснодарский край, шестеро местных жителей похитили знакомого и пытали его. Они думали, что молодой человек «настучал» на них. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В конце июня 2023 года 20-летний юноша обратился в полицию. Он рассказал, что его похитили шестеро знакомых, которым от 18 до 20 лет. После этого молодые люди час пытали потерпевшего. По словам юноши, они посчитали, что он рассказал об их перемещениях и правонарушениях полицейским, причем не только правдивую информацию, но и ложную.

Злоумышленникам не удалось выбить из потерпевшего признание, после чего они его отпустили. Сразу после освобождения молодой человек сообщил о произошедшем в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия», молодым людям может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее девушка из Индии похитила бывшего бойфренда с помощью своих родственников.

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