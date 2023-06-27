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На Украине заявили об аресте имущества жены Медведчука

Прокуратура на Украине заявила об аресте имущества жены Медведчука Оксаны Марченко

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Оксана Марченко/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Киевская областная прокуратура заявила в Telegram-канале о наложении судом ареста на земельные участки и охотничье хозяйство, владельцем которых, по информации ведомства, является жена оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко.

«Судом наложен арест на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и целостный имущественный комплекс — базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3 021 кв. м, — сказано в сообщении, где отмечается, что соответствующие земельные участки находятся в собственности обществ, «конечными бенефициарными владельцами которых является супруга бывшего народного депутата — лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а также экс-министра доходов и сборов».

При этом имя Медведчука не называется, но отмечается, что политик занимал свой пост министра во время правления на Украине бывшего президента Виктора Януковича.

По информации следственных органов, сумма имущества, на которое наложили арест, составляет около $8,2 млн.

Ранее сообщалось, что украинский суд арестовал корпоративные права Марченко в АО «Запорожский завод ферросплавов».

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