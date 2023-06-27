Территорию исторической фабрики Варгуниных в Петербурге застроят жильем

Территорию рядом с пострадавшей во время пожара Невской мануфактурой в Санкт-Петербурге застроят жильем, передают «Невские новости». В частности, речь идет о бумажной фабрике Варгуниных и фабрике Товарищества шерстяных изделий «Торнтон».

Отмечается, что на территории нового жилого квартала появятся 11 многоквартирных домов, школа, четыре детсада, поликлиника и иные объекты.

«Невская мануфактура» была построена в 1861 году. 12 апреля 2021 года на историческом объекте произошел пожар. В состав ансамбля входят такие объекты культурного наследия регионального значения как «Комплекс построек бумажной фабрики Варгуниных» и «Комплекс построек фабрики Товарищества шерстяных изделий «Торнтон».

Ранее стало известно, что здания бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной в Петербурге выставят на торги. Соглашение о намерении превратить СИЗО в современный комплекс зданий подписано в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).