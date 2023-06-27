В Роспотребнадзоре оценили риски завоза чумы из Монголии в Россию

Роспотребнадзор проанализировал риск завоза чумы в Россию из Монголии и заявил, что эта угроза исключена.

По информации ведомства, случай заболевания человека чумой был зарегистрирован в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака (сомон и аймак — административные единицы в Монголии. — Прим. ред.).

«Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 км от российской границы. Риск завоза заболевания с этой территории исключен», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как заявили монгольские специалисты, в аймаке, где выявили заболевшего, лица, подвергшиеся риску заражения, были выявлены и изолированы. Специалисты-эпидемиологи считают, что случай связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы.

Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, заверили в ведомстве.

По информации на 23 июня, в Монголии уже выявили 137 очагов чумы в 17 регионах страны.