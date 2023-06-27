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В Пскове устранили разлив ртути

Прокуратура Псковской области сообщила о ликвидации разлива ртути

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Разлив ртути, произошедший в Пскове на участке улицы Индустриальной, успешно ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области.

«В настоящее время ртуть собрана силами ООО «ЭкоПромСервис», произведен смыв с тротуара и прилегающей дороги», — говорится в публикации.

По данным областной прокуратуры, специалисты Роспотребнадзора уже выехали на место инцидента для осуществления замеров концентрации токсичного химического элемента в воздухе и почве.

«Прокуратура контролирует ход и результаты проверки по факту обнаружения ртути», — заключается в сообщении.

Ранее пресс-служба городской администрации сообщила, что в Пскове на участке улицы Индустриальной произошел разлив ртути. По словам начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого, площадь разлива составляла порядка трех квадратных метров.

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