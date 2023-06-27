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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту исчезновения 6-летнего мальчика

СК возбудил уголовное дело после пропажи 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

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СУ СК РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге вторые сутки ищут шестилетнего мальчика. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

Следователи и криминалисты проводят комплекс необходимых действий, чтобы установить местонахождения ребенка. Полицейские ищут мальчика вместе с волонтерами.

Как сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», кинологи и поисковики выехали из Челябинска в Екатеринбург, чтобы помочь в поисках.

Утром 26 июня 2023 года шестилетний мальчик вышел из квартиры жилого дома, который находится на Симферопольской улице. После этого его никто не видел.

Мальчик был одет в черный спортивный комбинезон на замке, на правом рукаве которого эмблема белого цвета, а на левой штанине и спине надпись белого цвета. Рост ребенка составляет 97 сантиметров, он худой со светлыми короткими волосами. Предлагается, что мальчик может находиться в районе микрорайона Вторчермет.

Ранее в Верхней Пышме пропал 12-летний мальчик.

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