В Москве неизвестный угрожал взорвать офис «Цайняо», если ему не доставят товары домой

Неизвестный угрожал взорвать офис китайской логистической компании «Цайняо», расположенный в «Москва-Сити», если ему немедленно не доставят домой заказанные на AliExpress товары. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, работники компании сообщили о произошедшем в полицию. Сотрудники правоохранительных органов обследовали башню, в которой находится офис «Цайняо». Они не нашли взрывных устройств, эвакуировать людей из здания не потребовалось.

По факту произошедшего могут возбудить уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Полицейские устанавливают личность звонившего.

Ранее москвич угрожал взорвать два столичных торговых центра, если полицейские не привезут ему «две шавухи». Сотрудники правоохранительных органов обследовали оба здания, следов взрывчатых веществ там найдено не было. Звонившего ищут.