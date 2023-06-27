Посланник папы Римского хочет встретиться с патриархом Кириллом в Москве

Посланник папы Римского Кардинал Маттео Дзуппи, который на этой неделе прибудет в Москву, очень хотел бы встретиться с патриархом Кириллом. Об этом рассказал РИА Новости вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве, первый в современной истории русский католический епископ Николай Дубинин.

«Можно надеяться, что встреча состоится», — сказал Дубинин.

Епископ добавил, что все детали визита кардинала в Москву пока не известны. В частности, сложно сказать, планирует ли папский посланник посетить какие-то другие храмы, помимо кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице.

Ранее служба печати Святого престола сообщила, что посланник папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи приедет в Россию 28-29 июня. Священнослужитель получил согласие Кремля на приезд в российскую столицу.

6 июня кардинал Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев в качестве папского посланника. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи со священнослужителем украинский политик заявил, что Киев рассматривает только свой путь к миру.