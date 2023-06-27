В Индии поймали обезьяну, объявленную в розыск, пишет NDTV. За нее была назначена награда в размере $250.

Обезьяну, которая напала на 20 человек, ловили специалисты совместно с властями и местными жителями. Животное было обнаружено с помощью дрона, а потом помещено в клетку. После того, как примат был обезврежен, чиновники заявили, что большинство пострадавших были дети, поэтому им пришлось пойти на крайние меры.

«На то, чтобы поймать обезьяну, ушло четыре часа», — говорится в заявлении.

Сообщается, что обещанная награда будет отдана команде по спасению животных. По словам офицера лесного хозяйства, обезьяну, скорее всего, выпустят в глубоких джунглях, чтобы она снова не могла навредить людям.

Ранее в Индии обезьяна украла щенка и бегала с ним по улице.