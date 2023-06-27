В летнюю навигацию «Роснефть» доставит свыше 800 тыс. тонн грузов на объекты «Восток Ойла»

Компания «РН-Ванкор», дочернее предприятие «Роснефти», начала доставку грузов по Енисею и Северному морскому пути на объекты масштабного высокотехнологичного проекта «Восток Ойл», сообщила пресс-служба «Роснефти».

В ходе речной навигационной кампании в этом году на базы «Точино», «Таналау», «Караул», «Бухта Север», «Воронцово», Ванкорской группы месторождений и в порт Дудинки планируется завезти свыше 800 тыс. тонн стройматериалов и оборудования.

Это рекордный для этого логистического маршрута объем грузов, который на 35% превышает аналогичный показатель прошлого года, отмечают в «Роснефти».

В компании уточняют, что для реализации флагманского добычного проекта «Роснефти» на реках Енисей и Большая Хета в эту навигацию привлекут 124 баржи речного класса.

Для организации доставки грузов по Северному морскому пути из портов Мурманска, Архангельска, Северодвинска и Дудинки планируется использовать 16 судов и барж.

В основном, как пояснили в «Роснефти», на объекты «Восток Ойла» везут металлоконструкции, оборудование, кабельно-проводниковую и трубную продукцию, вагон-дома, цемент и другие материалы для строительства объектов и поддержания действующей инфраструктуры на месторождениях Ванкорского кластера.

В нынешнем строительном сезоне будет продолжено строительство объектов разведочного и эксплуатационного бурения, трубопроводов, нефтеперекачивающих станций, нефтеналивного терминала и портового комплекса «Бухты Север».

В компании добавляют, что всего на Таймыре для бесперебойного обеспечения крупнейшего в мировой нефтегазовой отрасли проекта планируется задействовать 16 новых причалов, включая причальный комплекс в «Бухте Север». Также для выполнения логистических задач проекта задействован речной порт Дудинки.