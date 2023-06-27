Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пскове произошел разлив ртути

Администрация Пскова: в городе произошел разлив ртути, на место выехали сотрудники МЧС

close
100%
РИА «Новости»

В Пскове на участке улицы Индустриальной произошел разлив ртути, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации города.

В ГУ МЧС указали, что спасатели выехали на место инцидента.

Псковская лента новостей (ПЛН) со ссылкой на очевидца пишет, что ртуть разлилась на площади около четырех квадратных метров.

«Шарики были на проезжей части и на тротуаре, но на дороге уже все унесли проезжающие машины», — рассказал местный житель.

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий рассказал ПЛН, что место разлива ртути на тротуаре полностью огорожено и сейчас прорабатывается вопрос уборки территории. Обстоятельства случившегося устанавливает комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города.

Он добавил, что площадь разлива составляет порядка трех квадратных метров.

В феврале в Подмосковье женщина почти продала украденную из лаборатории при СССР ртуть за 30 млн, но ее поймал проходивший мимо полицейский.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях