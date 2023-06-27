В Пскове произошел разлив ртути

В Пскове на участке улицы Индустриальной произошел разлив ртути, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации города.

В ГУ МЧС указали, что спасатели выехали на место инцидента.

Псковская лента новостей (ПЛН) со ссылкой на очевидца пишет, что ртуть разлилась на площади около четырех квадратных метров.

«Шарики были на проезжей части и на тротуаре, но на дороге уже все унесли проезжающие машины», — рассказал местный житель.

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий рассказал ПЛН, что место разлива ртути на тротуаре полностью огорожено и сейчас прорабатывается вопрос уборки территории. Обстоятельства случившегося устанавливает комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города.

Он добавил, что площадь разлива составляет порядка трех квадратных метров.

В феврале в Подмосковье женщина почти продала украденную из лаборатории при СССР ртуть за 30 млн, но ее поймал проходивший мимо полицейский.