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В Японии объявили эвакуацию граждан в связи с тайфуном

Эвакуация объявлена для 80 тыс. человек в Японии в связи с приближением тайфуна «Мавар»

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Kyodo/Reuters

В двух префектурах Японии объявлена эвакуация для 80,5 тысячи человек в связи с ливневыми дождями из-за приближения тайфуна «Мавар». Об этом сообщает NHK.

В публикации отмечается, что в префектурах Эхимэ и Айти на фоне ливневых дождей объявлен четвертый из пяти возможных уровень угрозы, а в префектуре Эхимэ на острове Сикоку из-за угрозы оползней на фоне продолжительных ливневых эвакуация объявлена для почти 53 тыс. человек.

Одновременно с этим в префектуре Айти в центральной части Японии из-за угрозы разлива реки эвакуация объявлена для 27,5 тыс. человек.

Ранее стало известно, что японских берегов может достичь тайфун «Мавар».

В Национальном метеорологическом управлении Японии подчеркнули, что 24 мая тайфун обрушился на тихоокеанский остров Гуам.

Метеорологи призвали местных жителей выходить в море с осторожностью. Стихию ожидают у берегов префектуры Окинава.

Отмечается. что из-за изменения атмосферного давления в ряде районов японского острова Хонсю возможны обильные дожди.

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