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Путин заявил, что власти РФ должны делать больше для улучшения жизни граждан

Российские власти должны сделать еще больше для улучшения качества жизни граждан, однако кое-что уже получается, заявил Владимир Путин.

Во время встречи глава многодетной семьи Беловых из Челябинска поблагодарил президента за созданные условия. По словам мужчины, государство дает практически все.

«Вам спасибо за эти слова. Я вспоминал шутливое высказывание одного из наших императоров, когда он сказал, что Россией управлять легко, но совершенно бесполезно.

Все-таки ситуация меняется, и кое-что у нас получается. Хотя сделать нужно еще гораздо больше, и мы будем обязательно делать это, я вам обещаю», – приводит «Москва 24» слова Путина.

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