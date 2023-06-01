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Анна Кузнецова рассказала о состоянии детей в Мариуполе

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Алексей Никольский/РИА Новости

В Мариуполе сейчас происходит сразу несколько противоречащих друг другу процессов. Об этом в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» заявила вице-спикер Госдумы, бывший детский омбудсмен, председатель комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

Она отметила, что с одной стороны, там остаются разрушения, люди не отошли от шока, а с другой — там возводятся новые дома, школы, больницы и дороги.

«В Мариуполе ребятишки, на чьих глазах все это происходило. Вот кому не надо объяснять, кто кого защищает и от кого. И вот эти противоречивые процессы, конечно, для современного человека это такой совсем разрыв шаблона. Сейчас, когда законы все приняты по новым территориям, я имею в виду про интеграцию, то должны наладиться социальные процессы», — сказала она.

При этом вице-спикер Госдумы заявила, что там должна быть уже не гуманитарная помощь, а работа социальной защиты.

Также Кузнецова в новом выпуске рассказала о демографической ситуации в стране и возможности ее улучшения. По ее словам, в разные исторические периоды России были сложности разного рода с демографией.

«Здесь очень важно не искать оправдания этой ситуации, а искать ресурсы. Нужно молодую семью поддерживать всеми силами, потому что, если не будет молодой, то не будет многодетной. Поэтому поддержка нужна», — заявила она.

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