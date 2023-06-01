Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы и шквалистого ветра

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве в пятницу, 2 июня, передает «Москва 24».

По данным синоптиков, в городе будет действовать предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы с градом и шквалистого ветра с порывами от 15 до 20 метров в секунду. Предупреждение будет активно с 13:00 до 21:00.

Ранее оранжевый уровень погодной опасности 2 июня объявили в Подмосковье. Он также связан с грозой, градом и сильным дождем. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00. Порывы ветра усилятся до 15–20 метров в секунду.