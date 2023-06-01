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Умер актер из сериалов Валерий Громовиков

Советский и российский актер театра и кино Валерий Громовиков, игравший эпизодические роли в российских популярных сериалах, скончался в возрасте 77 лет, передает Общественная служба новостей.

Громовиков скончался в среду, 31 мая, однако известно об этом стало только в четверг, 1 июня. Подробности смерти артиста не уточняются.

Валерий Громовиков сыграл эпизодические роли в десятках сериалах, в том числе в «На углу у Патриарших», «Таксистка», «Адвокат», «Две судьбы», «Гражданин начальник», «Зона», «Люба, дети и завод…», «Не родись красивой», «Счастливы вместе», «Клуб», «След», «Солдаты», «Ранетки», «Глухарь», «Интерны» и других.

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