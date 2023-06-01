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Фонд президентских грантов поддержал почти 5 тыс. проектов помощи детям

Фонд президентских грантов поддержал почти 5 тысяч проектов, направленных на помощь детям, на общую сумму 10,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

«За шесть лет Фонд президентских грантов поддержал 4 705 проектов, направленных на различную помощь детям. Общая сумма выделенных грантов составляет 10,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что при поддержке фонда НКО помогают детям с лечением, открывают творческие, спортивные и научные кружки, а также инклюзивные мастерские, заботятся о психологическом здоровье школьников, помогают детям-сиротам попасть в семью или находят им наставников.

Напомним, ежегодно 1 июня в более чем 60 странах мира празднуется международный день защиты детей.

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