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В Пензе 17-летний юноша избил обидчика матери своего приятеля палкой по его просьбе

СК: молодой житель Пензы задержан за избиение незнакомого мужчины палкой по просьбе друга

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Depositphotos

В Пензе задержали 17-летнего молодого человека, избившего палкой обидчика матери своего друга по его просьбе. Об этом сообщила накануне пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент случился 20 апреля в квартире 48-летнего жителя Пензы. В тот день к хозяину жилья, находившемуся наедине со своей знакомой, пришел несовершеннолетний. Незваный гость поссорился с владельцем жилплощади и жестоко избил его деревянной палкой, нанося удары по голове и рукам потерпевшего, Затем злоумышленник покинул квартиру. Это нападение причинило тяжкий вред здоровью потерпевшего, он был госпитализирован.

Причастным к избиению оказался 17-летний юноша, его задержали. Как было установлено, друг нападавшего рассказал ему о том, что его мать якобы обижает некий мужчина. Он попросил задержанного разобраться, тот согласился и выполнил обещание, став фигурантом уголовного дела, возбужденного по 111-й статье УК РФ. Обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, ему уже предъявлено.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в заявлении ведомства.

Сегодня стало известно, что россиянка вступилась за подругу и получила 8 ударов ножом от ее сожителя, но смогла выжить, выхватив оружие из рук мужчины.

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