Село Новопетровка в Белгородской области попало под обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новопетровка в Валуйском городском округе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадали двое преподавателей сельской школы. Мужчина и женщина получили осколочные ранения, они находятся в больнице.

Осколками снарядов выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях.

Ранее оперативный штаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Шебекино. Отмечается, что обстановка в Шебекинском городском округе остается сложной, слышны звуки боя, продолжаются обстрелы. До этого Telegram-канал Shot сообщил, что российские пограничники отбивают атаку ВСУ в районе МАПП «Шебекино». По данным Telegram-канала, сейчас украинские войска находятся примерно в 100 м от российской границы.

Ранее Гладков заявил о непрекращающемся огне по Шебекино со стороны Украины.