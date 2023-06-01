Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Село Новопетровка в Белгородской области попало под обстрел

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Новопетровка со стороны ВСУ

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новопетровка в Валуйском городском округе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадали двое преподавателей сельской школы. Мужчина и женщина получили осколочные ранения, они находятся в больнице.

Осколками снарядов выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях.

Ранее оперативный штаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Шебекино. Отмечается, что обстановка в Шебекинском городском округе остается сложной, слышны звуки боя, продолжаются обстрелы. До этого Telegram-канал Shot сообщил, что российские пограничники отбивают атаку ВСУ в районе МАПП «Шебекино». По данным Telegram-канала, сейчас украинские войска находятся примерно в 100 м от российской границы.

Ранее Гладков заявил о непрекращающемся огне по Шебекино со стороны Украины.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях