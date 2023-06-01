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Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Medium

Роскомнадзор ограничил доступ к платформе для социальной журналистики Medium без объяснения причин

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Роскомнадзор ограничил доступ к платформе для социальной журналистики Medium без объяснения причин, сообщается на сайте ведомства.

Medium — это социальное медиа для публикации текстового контента, в частности там можно вести свой блог. Платформа была запущена в 2012 году.

Ранее Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную в России информацию, компании может грозить штраф вплоть до 4 млн рублей.

Протокол носит административный характер. Дата судебного заседания пока не назначена.

Согласно данным суда, у Роскомнадзора возникли претензии к мессенджеру в связи с неудалением компанией распространяемой посредством WhatsApp информации о продаже наркотиков.

Как сообщает агентство, в суд также поступил новый административный протокол в отношении Wikimedia Foundation Inc из-за отказа удалять из «Википедии» информацию о действиях России на Украине.

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