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Книгу «Акционер» обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева признали экстремистской

Суд признал книгу обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева экстремистской

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Зюзинский районный суд Москвы признал книгу «Акционер» Андрея Пронского, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, экстремистской. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора Москвы Савенкова С. Н. к ... ответчику Пронскому А. Л. о признании информационных материалов экстремистскими», — пояснили в суде.

Отмечается, что иск в суд был подан в марте. Пронский написал книгу «Акционер» под псевдонимом «Подпись неразборчива».

Следователи установили лиц, готовивших покушение на Соловьева, в апреле 2022 года. По их замыслу, машину журналиста должны были взорвать в Москве.

Ранее КГБ Белоруссии внес осужденную россиянку Софью Сапегу в список причастных к терроризму лиц.

В качестве основания значится нарушение статьи 130 белорусского Уголовного Кодекса (разжигание вражды). В конце мая 2021 года девушку задержали вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta.

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