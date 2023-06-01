В Госдуме предложили штрафовать медийных личностей за публичный мат

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил штрафовать известных людей на 1 млн рублей за матерную ругань на публике. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий высказал мнение, что в настоящее время ответственность фактически несут платформы и администрации соцсетей. При этом инциденты чаще всего заканчиваются блокировкой отдельных пользователей, а матерная ругань среди блогеров продолжается, отметил Хамзаев.

Депутат призвал ограничить детей от «сквернословия и обильной пропаганды мата», которые, по его словам, сегодня можно встретить практический везде.

Ранее Хамзаев заявлял, что будет добиваться полного запрета продажи алкоголя для лиц, не достигших 21 года.

Также депутат призывал создать процедуру отзыва российского гражданства у тел людей, которые критикуют Российскую Федерацию и имеют паспорт другой страны.