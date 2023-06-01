Бывший президент Бразилии Колор ди Мелу получил тюремный срок за коррупцию

Бывший бразильский президент и экс-сенатор Фернанду Колор ди Мелу был признан виновным в коррупции и отмывании денег, сообщает телеканал Globo.

Федеральным верховным судом Бразилии Колор ди Мелу был приговорен к 8 годам и 10 месяцам лишения свободы. В суде было доказано, что экс-президент принимал активное участие в коррупционной схеме одного из предприятий крупнейшей нефтяной компании страны Petrobras. Общая сумма взяток, полученных бывшим президентом, составила около $4 млн.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Бразилия обвинила спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунье и экс-президента и сенатора Фернанду Колору ди Мелу в рамках расследования коррупции в нефтяной компании Petrobras.

Судебный процесс был начат после того, как Федеральный верховный суд Бразилии, выдавший прокуратуре санкцию на расследование в отношении нескольких десятков законодателей из правящей коалиции, поддержал направленные генпрокуратурой обвинения.

Отмечается, что целый ряд бразильских чиновников получали комиссионные в размере 3% от сумм контрактов, которые подписывали от имени компании.