Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке

В Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

По его данным, землетрясение произошло в ночь на четверг, 1 июня. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 385 км. Очаг находился на глубине 46,3 км.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По информации главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались. Местные жители в диспетчерскую службу не обращались, угроза цунами не объявлялась, жертв и разрушений нет, указали в ведомстве.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение с магнитудой 4,8 у побережья Командорских островов в Камчатском крае.

До этого у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2. Обошлось без разрушений и жертв.