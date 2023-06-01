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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке

Сейсмологи зафиксировали у побережья Камчатки землетрясение с магнитудой 5,2

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В Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

По его данным, землетрясение произошло в ночь на четверг, 1 июня. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 385 км. Очаг находился на глубине 46,3 км.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По информации главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались. Местные жители в диспетчерскую службу не обращались, угроза цунами не объявлялась, жертв и разрушений нет, указали в ведомстве.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение с магнитудой 4,8 у побережья Командорских островов в Камчатском крае.

До этого у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2. Обошлось без разрушений и жертв.

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